Polizei stoppt schrottreifen Lkw

Die Kärntner Verkehrspolizei hat am Montag in Klagenfurt einen Lastkraftwagen aus dem Verkehr gezogen an dem ziemlich alles kaputt war, was nur kaputt sein kann. Insgesamt hatte der Lkw 24 schwere Mängel.

Der 35-jährige Lenker aus St. Veit an der Glan war gerade am Südring in Klagenfurt mit dem mit Betonringen beladenen Lkw unterwegs. Schon bei der Kontrolle vor Ort war für die Beamten klar, dass das Fahrzeug nicht mehr verkehrstauglich sei.

Lange Mägelliste

Das wahre Ausmaß wurde erst bei einer technischen Kontrolle beim Amt der Kärntner Landesregierung festgestellt: Bei sieben der 24 schweren Mängel an dem Lastkraftwagen war laut Verkehrspolizei Klagenfurt Gefahr in Verzug.

Beim Fahrzeug waren die Betriebsbremsen defekt und rostig, auch die Motorbremsen waren kaputt, die Reifen abgefahren und ohne ausreichendem Profil, die Federn defekt und auch die Radlader total kaputt. Noch an Ort und Stelle wurden die Kennzeichen abmontiert. Jetzt werden der Zulassungsbesitzer und der Lenker angezeigt.