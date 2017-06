Cornelia Primosch wird London-Korrespondentin

ORF-Redakteurin Cornelia Primosch wird ab August neue Korrespondentin in London. Primosch begann ihre Karriere im Landesstudio Kärnten als Redakteurin und Moderatorin von „Kärnten heute“. Seit 2010 war sie Korrespondentin in Brüssel.

Über die neue Aufgabe sagt Primosch: „Es ist für mich eine Auszeichnung, über die spannenden politischen Entwicklungen nun von der anderen Seite des Ärmelkanals berichten zu dürfen. Die kommenden Jahre werden die politische Landschaft in Europa neu gestalten, Großbritannien ist unruhig und im Umbruch. Ich freue mich darauf, unserem Publikum meine britischen Entdeckungen und Beobachtungen zu schildern. Freilich werden mir die berühmten Belgischen Pommes Frites fehlen. Die Vorstellung ‚Chips‘ mit Essig zu genießen schüchtert mich noch etwas ein."

ORF

In Kärnten aufgewachsen

Primosch wurde in Oberösterreich geboren und wuchs in Kärnten auf. Nach der Matura arbeitete sie 1998 im ORF-Landesstudio Kärnten als Redakteurin und Fernsehmoderatorin. Von Frühling 2005 bis Herbst 2006 war sie als ORF-Korrespondentin in Paris, ab Oktober 2006 im Innenpolitik- und EU-Ressort der „Zeit im Bild“ tätig. Ab Jänner 2010 war Primosch ORF-Korrespondentin in Brüssel. In diese Zeit fielen die Eurokrise und der Beginn der britischen EU-Austrittsverhandlungen. Ab 1. August 2017 wird sie das ORF-Büro in London leiten.

Parallel zu ihrer Arbeit beim ORF studierte Primosch Medienkommunikation, Geschichte und Romanistik, absolvierte ein Auslandssemester an der Kansai Gaidai University in Osaka/Japan und beendete an der Universität Wien das Studium der Deutschen Philologie mit dem Magister.