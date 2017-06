Blumenhotel eröffnet mit 1. Juli wieder

Das Blumenhotel in St. Veit an der Glan wird am 1. Juli wieder eröffnet. Rund 700.000 Euro wurden in den zeitgemäßen Umbau des Hotels investiert. Synergien mit Riedels Weingut Taggenbrunn sollen künftig genutzt werden.

Laut Besitzer Alfred Riedl wurden u.a. sämtliche Räume neu ausgemalt, alle Betten erneuert und auch die Hotellobby neu gestaltet. Ebenfalls Anfang Juli will Riedl sein Weingut Taggenbrunn eröffnen. Die von Andrè Heller kreierte Zeitgöttin, ein Kunstobjekt inmitten des Weingutes, wird diese Woche fertig gestellt, so Riedl. Insgesamt will der Unternehmer in den beiden Betrieben rund 45 Mitarbeiter beschäftigen.

2,6 Millionen Euro investiert

Riedl hatte schon im November das in die Pleite geschlitterte Hotel ersteigert, wurde dann aber in der Nachfrist von einer Sankt Veiter Immobilienfirma überboten. Letztendlich bekam Riedl dann Anfang März doch den Zuschlag und gab um 800.000 Euro mehr aus als ursprünglich geplant. Das Limit sei bei drei Millionen Euro gelegen. Riedl kaufte das Blumenhotel um 2,6 Millionen Euro - mehr dazu in Blumenhotel an Jacques Lemans verkauft.