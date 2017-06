Bär plünderte Bienenstöcke

Ein Bär hat - vermutlich am Wochenende - in Schaida (Gemeinde Ferlach) zwei Bienenstöcke geplündert und zertört. Es ist dies das vierte Mal binnen weniger Wochen, dass ein Bär in bewohntem Gebiet in Erscheinung tritt.

Die 54 Jahre alte Imkerin kam am Sonntagabend persönlich zur Polizeiinspektion Ferlach, wo sie Anzeige erstattete. Insgesamt besitzt sie sieben Bienenstöcke, zwei davon wurden geplündert.

Es konnten - in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern - eindeutige Spuren eines Bären entdeckt werden. Die Einlageböden der Bienenstöcke lagen bis zu 20 Meter weit verstreut in der Wiese bzw. im angrenzenden Wald. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Ob es sich bei dem Plünderer um den „Satnitzbären“ handelt, der immer wieder in Erscheinung tritt, um Bienenstöcke zu plündern, ist unklar.

Immer wieder kommen Bären Menschen nahe

In den letzten Wochen kamen immer wieder Bären in die Nähe von besiedeltem Gebie. Erst vergangenen Sonntag riss ein Bär in Maria Rain (Bezirk Klagenfurt-Land) ein Kalb auf einer Weide. Vermutlich wurde der Bär ebenfalls von einem Bienenstock angelockt - mehr dazu in Maria Rain: Bär riss Kalb. Wenige Tage zuvor wurde in Achomitz (Gemeinde Hohenthurn) im Gailtal ein Schaf von einem Bären gerissen. Das tote Tier wurde in einer Weide entdeckt. Nur wenige Meter von der Weide entfernt befinden sich Häuser. Die Schafzüchter im Gailtal sind verzweifelt - mehr dazu in Wieder Schaf von einem Bären gerissen.

Mitte Mai machte ein Jäger in Maria Rain überraschend Bekanntschaft mit einem Braunbären. Dieser hatte sich über mehrere Bienenstöcke hergemacht. Als er nach der „Missetat“ die Flucht ergreifen wollte, kam ihm der Jäger in die Quere - mehr dazu in Braunbär lief Jäger über den Weg