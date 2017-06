Handy am Steuer wirkt wie 0,8 Promille

Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sind in Kärnten im Vorjahr 8.633 Lenker beim Handy-Telefonieren am Steuer erwischt worden. Das sind dreimal soviele, wie Alkolenker. Die Reaktionsfähigkeit beim Telefonieren entspricht 0,8 Promille.

Im Schnitt wurde damit im Vorjahr etwa jede Stunde ein Handysünder erwischt. Für Österreich zeigte eine Untersuchung, dass nur einer von 3.000 Handy-Sündern erwischt wird. VCÖ-Sprecher Christian Gratzer sagte, telefonieren am Steuer verlängere die Reaktionszeit durchschnittlich um 0,5 Sekunden, das Schreiben von SMS oder Bedienen von Navigationsgeräten um etwa zwei Sekunden.

VCÖ will höhere Strafen

Dieser Blindflug führt zu einem massiv verlängerten Anhalteweg, was im Ortsgebiet für Fußgänger und hier insbesondere für Kinder und ältere Menschen fatal ist. Neben „Don’t drink and drive“ ist auch die Devise „Don’t phone and drive“ zu beherzigen, so der VCÖ. Die derzeitige Strafe von 50 Euro werde den Folgen nicht gerecht. Der VCÖ tritt für die Aufnahme von Handy am Steuer ins Vormerksystem ein, so wie das bereits in zwölf EU-Staaten der Fall ist.

Ohne Gurt und Rasen auf nächsten Rängen

Auf Platz zwei der Verkehrssünden kommt das Nicht-Angurten, fast 6.000 Gurtenmuffel wurden erwischt - mehr dazu in Kärntner beim Angurten im Mittelfeld. Auch Schnellfahren sei laut VCÖ in Kärnten weit verbreitet. Allein im Vorjahr wurden 459.872 Übertretungen des Tempolimits geahndet. „Zu hohes Tempo sowie Ablenkung und Unachtsamkeit waren im Vorjahr die Hauptursachen der tödlichen Verkehrsunfälle und für fast 60 Prozent der Verkehrstoten in Österreich verantwortlich“, so Gratzer.