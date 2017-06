Betrugsprozess um Bauprojekte vor Urteil

Im Betrugsprozess um fingierte Bauprojekte in der Slowakei ist am Montag mit einem Urteil zu rechnen. Unternehmen hatten in Erwartung lukrativer Aufträge Millionensummen vorab bezahlt. Angeklagt sind ein Ungar und zwei Kärntner.

Die Geschädigten sind zwölf österreichische Unternehmer. Sie zahlten ohne Gegenleistung Beträge in Millionenhöhe, um bei der angeblichen Sanierung von Plattenbauten in einer slowakischen Stadt zum Zug zu kommen. Es lief immer nach dem selben Muster ab: Die Unternehmer wurden aufgefordert, Sitzungsgelder für die EU, Kautionen und Gebühren zu zahlen.

Geldübergaben an falsche Beamte

Im Prozess erzählen die Geschädigten von mysteriösen Treffen im Parlamentscafe in Bratislava, Geldübergaben und angeblichen slowakischen Beamten. Ein Slowake soll in gleich mehrere Rollen geschlüpft sein um die Unternehmer zu täuschen. Er wurde während des Prozesses auf Fotos mehrmals identifiziert. Einmal soll er als Staatssekretär, dann wieder als Baubeauftragter einer Gemeinde oder als Vize-Landeshauptmann in Erscheinung getreten sein.

Hoffnung auf das große Geld

Auf diese Weise getäuscht, lieferte beispielsweise ein Unternehmer 1,7 Millionen Euro in mehreren Tranchen ab. Insgesamt fanden 28 solcher Geldübergaben statt. Die Unternehmer hatten gehofft, dadurch auch das große Geld zu machen und Aufträge für die thermische Sanierung in der Slowakei zu bekommen. Für tausende von Plattenbauten. Doch dazu kam es nicht.

Für einen lukrativen Betrug bedarf es immer zweier Zutaten, eines kreativen Imponiergehabes beim Betrüger und einer massiven Gier auf Seiten der Opfer. Dann kann Vermögen in großem Ausmaß verschoben werden, sagte Staatsanwalt Wolfgang Handler am ersten Prozesstag beim Vortragen der Anklage. Beides sei hier zusammengetroffen.

Hauptangeklagter gestand bereits

Der ungarische Angeklagte legte bereits ein Geständnis ab. Die beiden Kärntner Angeklagten - ein Bauunternehmer und ein Bauleiter - sehen sich selbst als Opfer. Sie sagen aus, ebenfalls auf den Ungarn hereingefallen zu sein. Schon bei Prozessbeginn haben die beiden sich als „nicht schuldig“ bekannt - mehr dazu in Betrug: Angeklagter sieht sich als Opfer.