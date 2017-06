Frau entdeckte Schlange in Wohnung

Für einen Schreck hat am Samstag eine orange-gelbe Schlange in Villach gesorgt: Eine Frau fand das Reptil in ihrer Wohnung. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine ungiftige Kornnatter.

Die Frau staunte nicht schlecht, als sie am Samstagabend auf die 50 Zentimeter lange Schlange stieß.

Nachtaktive Kornnatter Mit bis zu 150 Zentimeter zählt die Kornnatter zu den mittelgroßen Arten innerhalb der Gattung der Amerikanischen Kletternattern. Sie ernährt sich als dämmerungs- und nachtaktiver Lauerjäger von kleinen Säugern, Amphibien, Reptilien und Vögeln.

Das Reptil dürfte laut Polizei durch die offene Terrassentüre in die Wohnung gelangt sein. Der Frau gelang es, die Schlange mit einem Plastikgefäß einzufangen. Die Frau nahm Kontakt mit dem Reptilienzoo Happ in Klagenfurt aus. Anhand der Beschreibung der Schlange stellte sich heraus, dass es sich um eine ungiftige Kornnatter handelt. Sie ist hauptsächlich im nordamerikanischen Raum angesiedelt. Die Schlange wird am Sonntag dem Reptilienzoo Happ in Klagenfurt übergeben.

Pixabay

Vermutlich aus Terrarium ausgebüxt

Sie dürfte vermutlich aus einem Terrarium ausgebüxt sein. Aufgrund ihrer einfachen Haltungsbedingungen gilt sie als beliebter Terrarienpflegling. Sie hält sich gerne in der Nähe menschlicher Siedlungen auf, um auf Kornfeldern und in Kornspeichern ihren Beutetieren aufzulauern.

Es kommt immer wieder zu überraschenden Begegnungen mit Schlangen. Erst Anfang Juni entdeckte ein Mann in Grafenstein eine Schlange, die sich neben seinem Auto sonnte. Das Tier ergriff die Flucht in das Fahrzeug und wurde erst von einem ÖAMTC Techniker unter einer Verkleidung entdeckt - mehr dazu in Schlange versteckte sich in Auto(kaernten.ORF.at; 1.6.17).