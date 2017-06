Erster „Pride Day“ in Klagenfurt

Zu einer Parade für freie Liebe, einem sogenannten „Pride Day“, haben am Samstag in Klagenfurt erstmals mehrere Organisationen eingeladen. 180 bis 200 Teilnehmer wurden laut Polizei gezählt.

Im gesamten deutschsprachigen Raum wurde am Samstag gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung demonstriert. Eine Forderung ist auch das Recht auf Ehe für alle. Nach der Bundeshauptstadt und zeitgleich mit Linz und Graz fand erstsmals auch in der Kärntner Landeshauptstadt ein „Pride Day“ statt.

Im Vorjahr kam es bereits zu einem spontanen Umzug, heuer organisierten das Queer-Referat der Österreichischen Hochschülerschaft, die Jungen Linken und die „Grünen Andersrum“ die erste offizielle Regenbogen-Parade quer durch die Innenstadt.

An die 200 Teilnehmer fanden sich pünktlich um 15.00 Uhr am Heiligen-Geist-Platz ein, von wo aus gestartet wurde. Es ging weiter über den Villacher, den Viktringer, den Völkermarkter und den St. Veiter Ring bis hin zum Lendhafen. Am Abend war ab 20.00 Uhr im „Volkshaus“ eine „Regenbogen Party“ geplant.

Die Veranstaltung wurde von zahlreichen Nicht-Regierungsorganisationen, darunter die Kärntner Aidshilfe, sowie einigen Szene-Lokalen unterstützt.

Prominente Redner bei Wiener Regenboenparade

In Wien nahmen vergangenen Samstag 185.000 Personen an der 22. Regenbogenparade teil. Zur Abschlusskundgebung sprach unter anderem Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) - mehr dazu in Regenbogenparade mit prominenten Rednern (wien.ORF.at; 17.06.2017).