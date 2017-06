Pkw gegen Reisebus: Vier Verletzte

Ein Reisebus mit 25 Kindern und ein Pkw sind am Samstagnachmittag auf der Südautobahn (A2), vor dem Gräberntunnel, kollidiert. Vier Personen, darunter drei Kinder, wurden verletzt. Unfallursache dürfte Sekundenschlaf gewesen sein.

Zu dem Unfall kam es in Fahrtrichtung Wien, wo der Bus nach einer Panne auf dem Pannenstreifen stand. Ein 19 Jahre alter Autolenker aus der Steiermark sah dies nicht, er dürfte hinter dem Steuer eingeschlafen sein. Sein Wagen prallte gegen den Reisebus, in dem 25 Kinder im Alter zwischen zwölf und 13 Jahre saßen. Sie befanden sich nach einem Radausflug auf dem Rückweg nach Graz.

Drei Kinder wurden verletzt. Auch ein Insasse des Autos, der auf der Rückbank saß, erlitt schwere Verletzungen. Der Buslenker, sowie der Lenker des Pkw blieben unverletzt.

ÖAMTC

Zwei Hubschrauber standen im Rettungseinsatz und brachten die Verletzten ins Spital. Die A2 war während der Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle eineinhalb Stunden lang gesperrt.

Steirerin bei Pkw-Unfall in Kärnten schwer verletzt

Samstagfrüh wurde eine 21 Jahre alte Frau aus der Steiermark bei einem Unfall in Bad St. Leonhard schwer verletzt. Die Lenkerin verriss in einer Linkskurve der Klippitztörl Straße (L91) wegen eines entgegenkommenden Pkw ihr Auto. Sie stieß mit dem Fahrzeug gegen die Leitschiene und prallte letztlich an ein Brückengeländer. Die Frau musste ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden.