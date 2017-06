Bundesheer nach Unwetter im Hilfseinsatz

Nach dem schweren Unwetter am Mittwoch ist das Bundesheer mit 43 Pionieren bei den Aufräumarbeiten in der Kuranstalt Weißenbach im Lavanttal im Einsatz. Er wird voraussichtlich bis Montag dauern.

Schlamm- und Erdmassen überschwemmten bei einem Murenabgang das Erdgeschoß, die Kuranstalt in St. Margarethen musste evakuiert werden. 74 Kurgäste wurden in Sicherheit gebracht - mehr dazu in Kurhotel Bad Weißenbach bleibt gesperrt.

Das Gebäude wird zumindest zwei Monate für Sanierungsarbeiten geschlossen bleiben. ie Villacher Pioniere werden voraussichtlich bis Montag im Hilfseinsatz sein. Nach Naturkatastrophen oder Unglücksfällen werden die Bundesheersoldaten regelmäßig zur Unterstützung der zivilen Einsatzkräfte herangezogen.