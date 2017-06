Verschreckter Hund auf Österreich-Tour

Hündin Glady ist Mitte der Woche im unteren Drautal bei einem Gewitter von zu Hause entlaufen. Ein Lkw-Lenker, der sie auf der Autobahn sah, nahm sie mit ins Burgenland. Jetzt ist Glady - nach ihrer abenteuerlichen Reise - wieder zu Hause in Kärnten.

Der zehn Jahre alte Border-Collie Glady hatte schon immer wahnsinnige Angst vor Blitzen und Donner. In den vergangenen Tagen gab es beides sehr oft im unteren Drautal, rund um ihren Heimatort Töplitsch. Die Hündin lief ihren Besitzern, Familie Petschar, am Mittwoch während eines Gewitters davon und begab sich auf die nahegelegene Tauernautobahn (A10). Autofahrer wurden auf das Tier aufmerksam, es kam zu mehreren Durchsagen im Verkehrsservice.

Ein Lkw-Fahrer aus dem Burgenland nahm Glady dann mit, doch in den Tierheimen war niemand mehr erreichbar. So setzte er seine Fahrt fort und nahm Glady mit zu sich nach Hause nach Pinkafeld im Burgenland. Er gab ihr dort zu fressen und zu trinken und brachte sie zur Gemeinde. Dann wurde die Hündin zu Corinna Wagner gebracht, die in Pinkafeld herrenlose Tiere versorgt.

Besitzerin fiel bei Anruf aus allen Wolken

Sie wusste zuerst nichts von der Vorgeschichte und las den Chip des Tieres ab, um die Daten seiner Besitzer herauszufinden. „Wir haben sie dann auf Facebook gepostet. Eine dreiviertel Stunde später rief jemand von der Hundehilfe Kärnten an, der sagte, dass die Beschreibung passen würde.“

Nachdem die Rasse, die Fellfarbe und auch der Name des Hundes tatsächlich übereinstimmten sei die Besitzerin ziemlich überrascht gewesen, wie es der Hund bloß von Kärnten bis ins Burgenland geschafft habe, erinnert sich Corinna Wagner: „Sie ist aus allen Wolken gefallen, dass der Hund 263 Kilometer weiter gefahren ist und dann hier gefunden wurde.“

Freudiger Empfang nach Rückkehr

Während der ersten Nacht in der Notunterkunft habe sich Glady in der neuen Umgebung sehr ruhig verhalten, aber Corinna Wagner glaubt, dass die Hundedame ihre Besitzer sehr vermisst habe.

Glady ist mittlerweile wieder zu Hause in Töplitsch bei ihrer Familie. Dort wurde sie von ihren menschlichen und tierischen Familienmitgliedern freudig in Empfang genommen. Glady ist nämlich nicht nur Mama, sondern auch Oma von sieben Wochen alten Border Collies.

Hundebesitzerin Gerda Petschar zeigt sich erleichtert: „Ich dachte zuerst, wenn das Gewitter vorbei ist, wird sie wohl wieder zurückkommen. Es muss für sie sehr schlimm gewesen sein, weil sie eben nicht wieder Heim gekommen ist. Ich bin so dankbar, dass sie jetzt wieder zurück ist und dass auch auf der Autobahn niemandem etwas passiert ist.“ Ein besonderes Dankeschön gebühre dem Lkw-Fahrer, der ihrer Hündin das Leben gerettet habe. Die Familie will in Zukunft besser aufpassen, damit Glady nicht wieder ausbüxt.