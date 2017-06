Landesjäger zu Windrädern und Schalldämpfern

Am Samstag findet der Landesjägertag statt. Langzeitjägermeister Ferdinand Gorton ist wegen eines Windradprojekts unter Druck, einige fordern seine Abberufung. Es geht auch um die geplante Novelle des Jagdgesetzes, das Schalldämpfer erlauben soll.

Zentrales Thema am Landesjägertag ist die geplante Novelle zum Jagdgesetz. Vieles darin sei bereits veraltet, gab Gorton zu, auch was die Fütterung des Rotwildes betrifft: „Was ist nötig, um das Wild zu lenken und was ist nötig, um im Notfall dem Wind zu helfen. Bei der Witterung in Kärnten ist es nicht nötig, dem Wild über einen normalen Winter zu helfen.“

Fonds für Fraßschäden geplant

Aber auch, dass Jäger künftig Schalldämpfer beim Jagen benutzen dürfen, sollte in der Novelle verankert werden, so Gorton - mehr dazu in Schalldämpfer bei Jagd sollen erlaubt werden. Der Schallmodulator solle frei gegeben werden, damit werde der Schall so reduziert, dass es dem Ohr nicht wehtue und das Wild nicht erschrecke.

Sorgen bereitet der Jägerschaft die Abgeltung von Schäden, die das Großwild wie Bären anrichten. Es gebe noch Biber oder Goldschakal, das seien invasive Arten, die Schaden anrichten - mehr dazu in Goldschakale im Gailtal beunruhigen Jäger. Ein Fonds soll dafür eingerichtet werden, so Gorton, es gebe dafür positive Signale der Politik. Gorton hob die Zusammenarbeit mit allen Regierungsparteien hervor, hätten sich bisher positiv und im Sinne der Jägerschaft bei der Gesetzesnovelle eingebracht. Sie soll ja noch heuer beschlossen werden.

Tierschutz und Windparks in Einklang bringen

Was die Haltung der Jägerschaft zu Windrädern betrifft, sagte Gorton, wenn ein Projekt in den Naturschutzbeirat komme werde man mit allen Beteiligten alles durchbesprechen. Jedes einzelne geplante Windkraftwerk in Kärnten müsse für sich bewertet werden.

Das geplante Windkraftwerk auf der Kuchalm im Metnitztal befürworten er und auch der Vorstand der Kärntner Jägerschaft. Es gebe so viele Auflagen, die einzuhalten wären. Diese würden auch die Raufußhühner und den Auerhahn, Tierarten, die dort in diesem Gebiet vorkommen, schützen - mehr dazu in Windpark scheitert am Raufußhuhn.