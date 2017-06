Neuerliche Unwetter mit starkem Wind

In der Nacht auf Freitag sind wieder einige Unwetter mit starkem Wind über Teile Kärntens hinweg gezogen. Durch Blitzschlag wurden Brände verursacht. Die Feuerwehren mussten mehrmals ausrücken.

In Klagenfurt stürzte bei der Autobahnabfahrt Minimundus ein Baum um. Oberhalb von Sachsenburg im Bezirk Spittal an der Drau hat der Blitz drei Brände verursacht. Im Bereich der Kapelleralm bei Sachsenburg hat der Blitz in einen Baum einschlagen und ein Feuer verursacht. Wegen Dunkelheit und Regens konnten die Feuerwehrleute bis in die Morgenstunden nicht zur Brandstelle vordringen. In der Früh führte der Polizeihubschrauber Libelle einen Sichtungsflug durch, um zu prüfen, ob der Brand durch den Regen gelöscht worden ist oder ob weitere Maßnahmen notwendig sind.

Erst am Donnerstag kam es in Wolfsberg nach Unwettern neuerlich zu Überschwemungen. Abermals trat der Weissenbach - wegen dem ein Kurhotel evakuiert werden musste - über die Ufer - mehr dazu in Kurhotel Bad Weißenbach bleibt gesperrt.