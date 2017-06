Kurhotel Bad Weißenbach bleibt gesperrt

Nach dem heftigen Unwetter am Mittwoch in Wolfsberg kam es auch am Donnerstag entlang des Weissenbaches immer wieder zu Überschemmungen. Das Kurhotel in Bad Weissenbach bleibt für mindestens zwei Monate geschlossen.

Den ganzen Donnerstag über wurde im Kurhotel mit Baggern und Schubkarren versucht, dem Schlamm Herr zu werden. Nach wie vor steht er in manchen Zimmern noch bis zu einem halben Meter hoch. Das Gebäude ist unbewohnbar.

Die 74 Kurgäste des Hauses wurden am Mittwochabend noch von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht und in andere Kurhotels verlegt. Alle sind wohl auf, verletzt wurde niemand, hieß es von der Senecura-Gruppe, die das Hote betreibt - mehr dazu in Unwetter: Kurzentrum evakuiert.

FF St. Marghareten

Instandsetzung dürfte drei Monate dauern

Für die Feuerwehr steht die Ursache für die Geröllawine fest. Laut Hans-Peter Baldauf, dem Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen, ging hinter dem Kurzentrum eine Mure ab. Der Keller wurde überflutet und es entstand erheblicher Sachschaden.

Wie hoch er genau ist steht noch nicht fest. Die Betreiber gehen davon aus, dass es voraussichtlich bis zur drei Monate dauern wird, bis das Haus wieder in Stand gesetzt ist.

ORF

Auch Wohnhäuser betroffen

Von den Überschwemmungen und Vermurungen waren auch mehrere Wohnhäuser entlang des Weissenbachs betroffen. 150 Feuerwehrleute waren mit Auspumparbeiten beschäftigt. Die Straßenmeisterein und die Straßenbauabteilung des Landes waren den ganzen Tag über auch mit Schlamm-Saugwägen im Einsatz.