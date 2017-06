Kärntner Häftling tötete anderen Häftling

Zwei Häftlinge sind in der Haftanstalt Karlau aneinander geraten, einer erschlug den anderen mit einem Tischbein. Beide Männer sind aus Kärnten und saßen wegen Mordes an ihren Frauen im Gefängnis.

Der jetzige Täter hatte seine Frau 2010 in Lendorf mit einer Axt erschlagen. Während der Tat schlief eines der beiden Kinder im Nebenzimmer, das andere war in der Schule - mehr dazu in Zweifache Mutter mit Axt erschlagen (kaernten.ORF.at; 19.9.2010). Er wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt - mehr dazu in 18 Jahr Haft für Axtmörder (kaernten.ORF.at, 10.3.2011).

Das Opfer ist der so genannte „Badewannenmörder“, der erst im Oktober 2016 verurteilt wurde. Der 33-Jährige wurde schuldig gesprochen, seine Lebensgefährtin in der Badewanne ertränkt zu haben, als sie wegen Drogenkonsums in einem hilflosen Zustand war - mehr dazu in 18 Jahre Haft für „Badewannenmord“.

Bei der Auseinandersetzung in der Haftanstalt erschlug der Axtmörder den anderen Mann mit einem Tischbein - mehr dazu in Toter bei Streit in Grazer Haftanstalt.