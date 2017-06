Export nach Afrika und China als Chance

Viele Waren aus Kärnten - von Solaranlagen über Textilien bis hin zu Rohstoffen und Baumaterialen - werden exportiert. Sechs von zehn erwirtschafteten Euro in Kärnten werden durch den Export verdient.

70.000 Arbeitsplätze in Kärnten werden durch den Export gesichert. Die Wirtschaftskammer will mit Positivbeispielen weitere Firmen zum Export ihrer Produkte bringen. Beim Exporttag wurde in Kurzreferaten und Workshops über Finanzierungsmöglichkeiten und über Marktchancen in China und Afrika informiert.

Austroflex erfolgreich auf Exportzug aufgesprungen

In Gödersdorf bei Villach arbeiten 71 Mitarbeiter von Austroflex an der Produktion von 200 Kilometer Spezialrohren pro Jahr. Es sind flexible Rohre für Fernwärmeleitungen. Die Firma baut aus, weil der Export so gut läuft - auch nach Skandinavien, Frankreich und Rußland. Die Exportquote liegt bei 65 Prozent. 15 Lkw Züge sind wöchentlich von Gödersdorf aus nach Europa unterwegs. Der Export der Nahwärmeleitung erfolgt derzeit in 31 Länder.

Vier Millionen Euro in Standortausbau investiert

Für eine Produktionshalle und einen Lagerplatz wurden vier Millionen Euro investiert - obwohl beispielsweise in Kroatien ein vielfaches an Förderungen möglich wäre, wollen die Besitzer weiter von Kärnten aus arbeiten. Stefan Aichholzer von Austroflex: „Wir werden definitiv weiter ausbauen, wir haben bereits letztes Jahr und dieses Jahr in Summe vier Millionen Euro am Standort investiert, zur Sicherung bestehender Arbeitsplätze, Schaffung zukünftiger und auch um den Expansionsschub, den wir derzeit haben und der von den Kunden gezogen wird, gerecht zu werden.“ In etwa fünf Jahren könnte Afrika für die Spezialrohre von Austroflex ein interessanter Markt werden.

Green One Tec seit fünf Jahren in Afrika tätig

Bereits seit fünf Jahrenin Afrika tätig ist die St. Veiter Firma Green One Tech. Sie verkauft Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung. Hotels oder auch Schulen setzen auf umweltfreundliche Energiequellen. Martin Fasold war selbst schon für Green One Tech in Afrika unterwegs. „Wir sind sind in verschiedenen Ländern Südafrikas, wie Kenia, Nigeria, Ghana und Marokko vertreten. Wir arbeiten mit Partnern vor Ort und konnten bereits die verschiedensten Projekte realisieren.“ Die Arbeit dort würde sich „in jedem Fall“ rechnen, so Fasold.

Exporttag vermittelt Know-how

Die Finanzierung von Exportgeschäften, Einkaufen und Verkaufen in China, Chancen in Afrika, waren nur einige der Schlagwörter beim Exporttag der Wirtschaftskammer. Meinrad Höfferer ist zuständig für die Außenwirtschaft: „Neben der Fachinformation, wie man die Märkte bearbeitet, wo Potentiale vorhanden sind, stellen wir vor allem Erfolgsbeispiele vor, die zeigen, wie man den afrikanischen Markt bearbeitet, mit welchen Partnern, mit welcher Beziehungspflege, welcher Sprache und welchem Know-how.“

Ebenfalls beim Exporttag „Meet the world“ am Programm: Die Verleihung der Kärntner Exportpreise in den vier Kategorien „Kleinbetriebe, Mittelbetriebe, Großbetriebe und Dienstleistungsexporteure“.

