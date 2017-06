Gläubiger nehmen RZ-Holz-Sanierungsplan an

Am Dienstag hat am Landesgericht Klagenfurt nach der Insolvenz von RZ Holz 2015 die nachträgliche Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung stattgefunden. Die Gläubiger nahmen den Sanierungsplan an, so der Kreditschutzverband 1870.

Die Insolvenz - ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung - der RZ Holzindustrie GmbH war im Jahr 2015 die zweitgrößte Pleite in Kärnten. Ein Sanierungsplan mit 20 Prozent (12,5 Prozent binnen zwei Monaten nach Annahme, nicht vor rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplanes und 7,5 Prozent bis 15.9.2018) wurde von den Gläubigern nun angenommen.

Geld auch von dritter Seite

Am 30.6.2015 wurde das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen war bereits bei Eröffnung des Verfahrens geschlossen. In der 1. Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung im Sommer 2015 wurde das Verwertungsverfahren angeordnet, das nun abgeschlossen ist - mehr dazu in RZ-Insolvenz: Gewerkschaft kritisiert Unternehmen.

Für den Sanierungsplan sind Insolvenzforderungen in der Höhe von rund 9,7 Millionen Euro zu berücksichtigen. Das Sanierungsplanerfordernis von ca. 1,95 Millionen Euro wird aus dem am Massekonto vorhandenen Betrag aufgebracht. Das Konto wird aus den zu leistenden Zahlungen der Riegler & Zechmeister Ges.m.b.H sowie mit finanzieller Hilfe von Dritter Seite gespeist.