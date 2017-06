Große Nachfrage nach Wörtherseevillen

Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen am Wörthersee ist nach wie vor groß. Laut Immobilienmaklern gehört der Wörthersee zu jenen Tourismusregionen, wo der Wert der Objekte seit dem Zweiten Weltkrieg beständig steigt.

„Historische Villa vom Feinsten direkt am Wasser, Kaufpreis 11,5 Millionen Euro“, oder „Elegante Villa mit breitem Seeufer, Kaufpreis 5,2 Millionen Euro“. Häuser und Wohnungen mit Seeblick sind bei den Kärntner Maklern zu haben. Objekte am Wörthersee seien heiß begehrt, sagte der erfahrene Immobilienmakler Christian Herzog. 1984 verkaufte er in der Region seine erste Villa.

„Einzigartige Lage“

Er sagt, der Wörthersee sei für Österreicher und Süddeutsche einzigartig, weil klimatisch, kulinarisch und von der Freizeitgestaltung her eine Menge geboten werde. Außerdem sei der See in recht kurzer Zeit erreichbar, man könnte auch Kurztrips über das Wochenende unternehmen. Das sei für Berufstätige ideal, die immer wieder zu einem Objekte hinfahren und nicht nur einmal im Jahr dort ihren Urlaub verbringen wollen. Seine Kunden schätzen auch die vielen versteckten Plätze am See, sie seien nicht unbedingt Teil der Schicki-Micki-Gesellschaft.

Die Käufe werden sehr diskret abgewickelt, deshalb werden im Internet auch nur selten die tatsächlichen Verkaufsobjekte abgebildet, so Herzog. Die meisten, die verkaufen wollen, möchten nicht, dass die Verkaufsabsicht bekannt werde. Man könnte auch nicht ausschließen, dass viele Schaulustige kämen, um sich ein Haus anzusehen. Als Käufer kommen laut Herzog aber nur wenige in Frage und die wolle man erreichen.

Am beliebtesten Grundstück mit Steg

Am beliebtesten seien kleine Grundstücke mit rund 300 Quadratmetern mit Steg und - wenn möglich - Bootshaus, das könnte er jeden Tag verkaufen. Die Kosten betragen rund ein bis drei Mio. Euro. Vor zehn Jahren waren es 300.000 Euro, da sehe man die Steigerung. Dann kämen kleine Seehäuser mit ein oder zwei Schlafzimmern und größeren Grundstücken. Hier reichen die Preise schon bis fünf Mio. Euro. Es komme auf die Breite des Ufers an, auf die Nachbarschaft und auf vorhandene Stege. Denn die könne man heute nicht mehr so einfach bauen, so Herzog.

Für die großen Villen, deren Preise sich im zweistelligen Millionenbereich bewegen, gebe es in Österreich etwa eine Handvoll möglicher Kunden pro Jahr, sagt Herzog. Viele Verkäufer hätten unrealistische Preisvorstellungen, diese Häuser seien dann lange auf dem Markt. Wenn jemand aber wirklich verkaufen möchte, dauert das nicht länger als einen Sommer, so Herzog. Dann sei die Liegenschaft verkauft.

„Reiche Russen“ kein Thema für Kärnten

Die Mär von den „reichen Russen“ sei beim Wörthersee allerdings wirklich nur eine Mär, denn diese kennen Kärnten meistens gar nicht. Kunden aus dem Osten, die bereits in Wien ansässig seien oder auch Geschäfte machen, seien eher eine Zielgruppe, denn sie reisen in Österreich und lernen den Wörthersee kennen. Es seien aber marginal wenige Liegenschaften, die an solche Käufergruppen geben. Hauptsächlich kaufen Österreicher Häuser am Wörthersee. Der Wert der Grundstücke am Wörthersee steigt nach wie vor, ein Ende ist nicht abzusehen: Das treffe sonst nur noch auf die Tourismusregionen Kitzbühel und Arlberg zu.

