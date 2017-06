29-Jähriger starb an Drogenmissbrauch

Ein 29-jähriger Kärntner ist am Sonntag leblos in seiner Wohnung in Klagenfurt gefunden worden. Der Mann dürfte an den Folgen eines Drogenmissbrauchs gestorben sein. Seine Lebensgefährtin entdeckte die Leiche des Mannes.

Sonntagfrüh fand die Lebensgefährtin den Mann leblos im Wohnzimmer seiner Wohnung in Klagenfurt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen. Neben dem Toten wurde eine gebrauchte Einwegspritze sowie eine geringfügige Menge Kokain vorgefunden. Auf Grund der Auffindungssituation geht die Polizei von einem Drogenmissbrauch aus.

Obduktion wurde angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete eine gerichtsmedizinische Obduktion an. Diese ergab als Todesursache einen Erstickungstod auf Grund eines Lungenödems und einer Hirnschwellung, hervorgerufen durch Konsumation von Suchtgiften, hieß es seitens der Polizei. Das Landeskriminalamt Kärnten übernahm die weiteren Ermittlungen.

Links: