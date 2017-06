51-Jähriger bei Poolparty ertrunken

Bei einer Poolparty zweier befreundeter Ehepaare am Sonntag in Straßburg ist ein 51-jähriger Mann ertrunken. Es dürfte Alkohol im Spiel gewesen sein.

Am Sonntagnachmittag veranstalteten zwei befreundete Ehepaare in Straßburg eine Poolparty. Gegen 19.30 Uhr war der Gastgeber, ein 48-jähriger Mann, im Haus, und half seiner Ehefrau ins Bett. Die Frau des 51-Jährigen war zu diesem Zeitpunkt schon zu Hause.

Als der Gastgeber nach nur ein paar Minuten in den Garten zurückkam, fand er den 51-Jährigen bewusstlos im Pool treibend. Er barg den Verunglückten aus dem Becken und begann mit der Reanimation. Der 51-Jährige wurde in der Folge von den Einsatzkräften der Rettung und vom Notarzt versorgt, verstarb aber gegen 20.00 Uhr noch am Unfallort. Es dürfte laut Polizei Alkohol im Spiel gewesen sein.