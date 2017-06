Frau bei Schießübungen in Wohnung verletzt

Ein Mann und eine Frau haben am Sonntag in einer Wohnung in Grafenstein Zielübungen mit einer Gasdruckpistole durchgeführt. Beim Hantieren schoss sich die Frau selbst in die Brust, sie kam ambulant ins Krankenhaus. Beide waren alkoholisiert.

Der 32-Jährige und die 40-Jährige waren in der Wohnung des Mannes in Grafenstein. Mit der Gasdruckpistole schossen sie auf eine Zielscheibe in der Wohnung. Als die Frau mit der Waffe hantierte, löste sich ein Schuss und traf sie unterhalb des linken Brustbogens. Das Projektil blieb dort stecken. Sie wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht, es war aber nur eine ambulante Behandlung nötig.

Beide waren alkoholisiert. Gegen sie wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt und die Luftdruckpistole eingezogen.