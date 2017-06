Ruderweltup: Sieg für Magdalena Lobnig

Im Ruderweltcup in Polen hat sich die Völkermarkterin Magdalena Lobnig am Sonntag mit einem tollen Erfolg zurückgemeldet. Sie holte ihren ersten Weltcup-Erfolg und ließ internationale Spitzenruderinnen hinter sich.

Der Völkermarkterin gelang in Poznan eine souveräne Finalfahrt. Nur bei der ersten Zwischenzeit nach 500 Metern lag Magdalena Lobnig auf Rang zwei. Ab diesem Zeitpunkt übernahm die 26-Jährige das Kommando und lag bei allen weiteren Teilabschnitten bis zur Zieldurchfahrt in Führung.

Erster Rudererfolg seit 17 Jahren

Der Sieg ist umso höher einzuordnen, wenn man auf die Konkurrenz schaut. Bei ihrem Sieg ließ Lobnig die amtierende Europameisterin und Olympiazweite Victoria Thornley aus England um 1,48 Sekunden und die Olympiadritte von Rio, Duan Jingli aus China um 2,22 Sekunden hinter sich. Dabei hatte die Lobnig noch vor sechs Wochen eine bittere Rückenverletzung im Training erlitten.

Die Völkermarkterin sorgte mit ihrem Sieg für den ersten Rudererfolg für den Österreichischen Verband seit dem Jahr 2000 gesorgt. Außerdem stellte sie mit einer Zeit von sieben Minuten und 13,26 Sekunden auch gleich eine neue Bestzeit auf.

Lobnig: „Heute oder nie“

„Heute ist alles so leicht von der Hand gegangen. Ich bin so erleichtert, der Sieg war so greifbar, und ich habe mir gesagt heute oder nie“, sagte Lobnig. Trainer Kurt Traer sprach von einem „perfekten Rennen“. Vom ersten bis zum letzten Schlag habe alles gepasst. Das Weltcup-Finale findet von 7. bis 9. Juli in Luzern statt, ab 24. September folgen in Sarasota (Florida) die Weltmeisterschaften.

