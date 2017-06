Nachtsperre für Nordumfahrung Klagenfurt

Die Südautobahn (A2) im Bereich der Nordumfahrung Klagenfurt wird bis Freitag während der Nacht für den gesamten Verkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Klagenfurt-West und der Ausfahrt Flughafen.

Viele Lenker fragen sich, warum auf der Nordumfahrung Klagenfurt schon wieder Sanierungsarbeiten in den Tunnels durchgeführt werden müssen. Erst von 2013 bis 2015 wurden Tunnels und Unterflurtrassen zwischen Klagenfurt-West und dem Flughafen generalsaniert. Damals wurden auch die Sicherheitseinrichtungen überprüft und erneuert.

Sperre von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr Früh

Der Grund für die neuerliche Sperre liegt laut ASFINAG in einer Änderung des Tunnel-Sicherheitsgesetzes. Diese Änderung erfolgte, als die Generalsanierung bereits im Laufen war. Jene Arbeiten, die von der Gesetzesänderung betroffen waren, hätten neu ausgeschrieben werden müssen. Dadurch hätten sich Bauzeit und Behinderungen für die Autofahrer aber weit länger als zwei Jahre hingezogen. Daher entschied sich der Autobahnbetreiber dafür, die beiden Baustellen zeitlich zu trennen.

Nach zwei Jahren ungehinderter Fahrt müssen die Benutzer der Nordumfahrung Klagenfurt daher ab Montag wieder mit Behinderungen rechnen. Der Abschnitt zwischen Klagenfurt West und Flughafen wird für vier Nächte, jeweils von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr Früh gesperrt. Der Verkehr wird über den Südring umgeleitet.

Fertigstellung bis Sommer 2018

Ab September wird ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Bis zum Sommer 2018 sollen die Tunnels dann auf dem technischen Stand sein, den das neue Sicherheitsgesetz vorschreibt. Unter anderem müssen Nischen und Querschläge zwischen den Röhren der Tunnels und Unterflurtrassen eingerichtet werden, um die Flugwege zu garantieren. Bereits eingerichtet ist das Notfallsystem AKUT. Es nimmt akustische Unfallgeräusche wahr und alarmiert automatisch die Rettungskräfte. Die Rettungskette funktioniere seither zwei Minuten schneller, betonte die Asfinag.

Die ASFINAG investiert heuer 75 Millionen Euro in das Autobahn- und Tunnelnetz. Der größte Teil davon fließt in die Tunnelkette auf der Südautobahn (A2) von Klagenfurt bis zur Pack - mehr dazu in ASFINAG investiert 75 Mio. Euro.