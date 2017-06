Pensionist in Weissensee beinahe ertrunken

Ein 81 Jahre alter Urlauber aus Deutschland ist Sonntagfrüh beim Baden am Weissensee plötzlich untergegangen. Der Bewusstlose wurde von einem Helfer geborgen und vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Mann war am Sonntagvormittag mit seiner 73 Jahre alten Frau schwimmen. 20 Meter vom Ufer entfernt begann er plötzlich um sich zu schlagen und ging unter. Seine Ehefrau konnte ihm nicht alleine helfen. Sie schrie um Hilfe. Der Besitzer der Pension, in der die Eheleute untergebracht sind, zog den bewusstlosen Pensionisten aus dem See. Der Pensonist wurde von einem Arzt und dem Team des Roten Kreuzes reanimiert und vom Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.