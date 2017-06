Babybauch als Kunstobjekt

Melissa Treffer aus dem Lavanttal bemalt die Bäuche von schwangeren Frauen. Sie fertigt auch Gipsabdrücke der Babybäuche, die anschließend fantasievoll verziert werden. Mit dieser Geschäftsidee hat die Künstlerin Erfolg.

Seit wenigen Monaten ist Melissa Treffer selbstständig. Durch ihre Schwester kam sie auf die Idee, Babybäuche kunstvoll zu verzieren. Vor zwei Jahren nahm sie einen Gipsabdruck vom Babybauch ihrer Schwester: „Damals habe ich so positive Reaktionen bekommen, dass ich mir gedacht habe, das mache ich jetzt.“

ORF

ORF

Der Gipsabdruck eines Bauches dauert nur etwa zehn Minuten. Abgeformt wird er mit gesundheitlich unbedenklichen Gipsbinden. Sobald diese trocken sind, wird der Abdruck vom Körper gelöst und dann verziert. „Ich habe schon als Kind gerne gemalt, meine Eltern mussten überall hin Papier und Stifte mitnehmen. Und jetzt kann ich das machen, was mir gefällt.“

ORF

Die junge Lavanttalerin hat bereits viele Kundinnen, eine davon ist Christina Scheiber. „Für uns ist es eine wunderschöne Erinnerung. Denn wenn der Bauch dann einmal weg ist, dann vergisst man sicher schnell wieder, wie das so war. Und so hat man jetzt was Bleibendes.“

ORF

Melissa Treffer arbeitet mittlerweile auch mit einem Fotostudio zusammen. Treffer bemalt die Babybäuche kunstvoll, anschließend lassen sich die werdenden Mütter fotografieren.