Minigolfen auf einer Mini-Hypo

Mitten in Klagenfurt können jetzt Minigolfer auf Kunstobjekten spielen. Die Bahnen wurden von der deutschen Künstlerin Ina Weber angelegt. Eines dieser Kunstwerke stellt die ehemalige Hypo-Zentrale in Klagenfurt dar.

Auf den 13 Miniaturgolf-Bahnen stehen als Hindernisse Trümmerhäuser und Ruinen aus verschieden Materialien wie Beton, Keramik oder Glasmosaik. Deshalb nennt die deutsche Künstlerin Ina Weber ihren Parcour auch „Trümmerbahnen“.

ORF

Die kleinen Architekturen stellen beispielsweise einen Plattenbau, einen Rundtempel, eine Strandbar und einen Bunker als urbane Versatzstücke dar. Eine Golfbahn hat auch Kärnten-Bezug. Sie zeigt die Ex-Hypo-Zentrale in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt. „Die Bankenkrise hat ja auch Trümmer hinterlassen“, sagt die Künstlerin aus Berlin, der bereits in anderen Parks ihre Minigolfbahnen aufgestellt hat.

ORF

ORF

Ina Weber will mit ihrem außergewöhnlichen Kunstobjekt zeigen, dass Kunst nicht nur den Geist sondern auch den Körper anregen kann. „Diese Idee, Ruinen in Parks zu zeigen, dass gibt es ja schon seit langer Zeit. Sie dienen dazu über die Vergänglichkeit von Dingen nachzudenken.“

ORF

Der Minigolfparcour beim Kunsthaus Kollitsch in der Landeshauptstadt Klagenfurt ist bis in den Herbst bespielbar. Die Golfausrüstung wird vom Haus zur Verfügung gestellt.