Ein Jahr Zwangspause für Bungy-Jumper

Seit 16 Jahren stürzen sich Waghalsige an einem Bungy-Jumping-Seil von der fast 100 Meter hohen Jauntalbrücke in Unterkärnten. Für die Koralmbahn muss die Brücke umgebaut werden. Der Sprungbetrieb macht 2022 ein Jahr Pause.

Es gibt zwar Viadukte, die höher sind, trotzdem gilt die Jauntalbrücke in Unterkärnten noch immer als die höchste Eisenbahnbrücke Europas. Seit 1991 sind mehr als 41.000 Menschen am Bungy-Jumping-Seil fast 100 Meter in die Tiefe gesprungen und zwar vom Radweg aus, der neben dem Bahngleis verläuft. Wer will, kann dabei auch in die Drau eintauchen.

ORF

Tragwerk wird 2022 erneuert

Das Tragwerk der Jauntalbrücke stammt aus den 1950er-Jahren. Ab 2023 wird die Brücke Teil der Hochleistungsstrecke der Koralmbahn sein. Für die Bungee-Jumper ändert sich dadurch vorerst nichts, sagte Jauntal-Bungy-Geschäftsführer Gerhard Grabner. Die Gerüchte, mit dem Bungy-Jumping auf der Jauntalbrücke könnte es bald vorbei sein, würden also nicht stimmen. „Der Sprungbetrieb kann ganz normal weitergehen. Erst wenn das Tragwerk erneuert wird, ist für uns ein Jahr Pause. Das wird im Jahr 2022 stattfinden.“

ORF

Ab April 2023 Sprung nach Osten und Westen möglich

Nachdem das neue Tragwerk auf die Jauntalbrücke geschoben wurde, werde der Betrieb ab April 2023 normal weitergeführt, so Grabner. Einige Änderungen gibt es doch. So werde es unter der Bahntrasse einen neuen Geh- und Radweg geben, der 4,50 Meter breit sein werde. Grabner: „Wir erhalten dann die Möglichkeit, sowohl nach Osten als auch nach Westen zu springen. Für uns wird es etwas angenehmer, weil dann etwas mehr Platz für Radfahrer, Fußgänger und Bungy-Springer sein wird.“ An der Absprunghöhe soll sich nichts ändern, möglicherweise wird es jedoch eine Aussichtsplattform geben – hier sind die Detailplanungen aber noch nicht abgeschlossen.

ORF

ÖBB ohne Stellungnahme

Dass es mit dem Bungy-Jumping weitergeht, müsse auch im Interesse der ÖBB sein, sagte Grabner. Denn: Die Brücke sei weltweit bekannt, viele Extremsportler kämen von weither, um einmal von der Jauntalbrücke zu springen. Von den ÖBB gibt es dazu Mittwochvormittag allerdings noch keine Stellungnahme.