Rückblick auf Blau-Rot in Kärnten

Die Bundes-SPÖ legt am Mittwoch ihren Kurs gegenüber der FPÖ fest. Kärnten hat mit einer Blau-Roten Regierung bereits Erfahrung. 2004 schloss der damalige SPÖ-Landesparteiobmann Peter Ambrozy mit der FPÖ unter Jörg Haider die „Chianti-Koalition“.

Keine zwei Jahre hielt die Blau-Rote Zusammenarbeit. Was mit viel Enthusiasmus aber auch schon mit Vorbehalten bei Teilen der Kärntner SPÖ begonnen hatte, endete spektakulär am 28. Februar 2006, einem Faschingsdienstag. Beide Parteien hatten zwei äußert turbulente Jahre hinter sich. Aus der FPÖ-Kärnten unter Jörg Haider wurde das BZÖ, die Führung der SPÖ übernahm Gaby Schaunig von Peter Ambrozy.

Geschlossen wurde die Koalition in der Nacht vom 12. auf den 13. März 2004. Eine Woche nach der Landtagswahl, bei der die FPÖ mit 42 Prozent die relative Mehrheit holte, saßen Jörg Haider und Peter Ambrozy mit ihren engsten Vertrauten in einem Klagenfurter Hotel und besiegeln die erste Blau-Rote Koalition, 18 Jahre nach dem Bruch der Zusammenarbeit auf Bundesebene unter Fred Sinowatz und Norbert Steger.

Mit Chianti besiegelt

Mit italienischem Wein (Chianti) wurde lange nach Mitternacht auf die Zusammenarbeit angestoßen. Was für Jörg Haider ein politischer Coup war, rechtfertigte Ambrozy als Pragmatismus und mit dem Argument, die SPÖ könne dadurch mitgestalten und so bis zur nächsten Wahl wieder stärkte Partei werden. Damals sagte Ambrozy gegenüber dem ORF: "Diese Entscheidung war aus mehrerlei Gründen richtig. Zum einen, weil die beiden stärksten Parteien in der Lage sind, im Land tatsächlich etwas zu bewegen. Das haben die letzten eineinhalb Jahre gezeigt, dass das wichtig war.

Hoffen auf richtige Entscheidung

„Und der zweite Grund, warum das richtig war, liegt ja jetzt offen auf der Hand. Die FPÖ und das BZÖ sind ja in Wahrheit zerrüttet. Mit eine Rolle spielt, dass das BZÖ oder die Freiheitlichen - wie immer sie das jetzt nennen - in einer gespaltenen Position sind: Auf der einen Seite in einer konservativen Koalition auf Bundesebene, in Kärnten in einer Zusammenarbeit mit der SPÖ. Das Ergebnis werden wir ja spätestens bei der Nationalratswahl 2006 oder bei der Landtagswahl 2009 sehen. Ich denke, dann wird diese Entscheidung bestätigt werden.“

Kritik aus eigenen Reihen

Aus der Klagenfurter und Villacher Partei wurde aber sofort Kritik laut. Im Parteivorstand enthielt sich die damalige Landesrätin Gaby Schaunig der Stimme. Sie hatte in der Nacht der Unterzeichnung das Hotel fast fluchtartig verlassen, damit sie nicht in Verlegenheit kam, mit Haider anstoßen zu müssen. sie galt immer als Kritikerin Haiders.

Parteichef Ambrozy spürte zusehends Gegenwind aus den eigenen Reihen. Am Parteitag im Herbst wurde er nur noch mit knapp 61 Prozent wiedergewählt. Ein historisches Tief - bei Umfragen legten die Blauen zu, die SPÖ verlor. Ambrozys Tage an der Spitze der Kärntner SPÖ waren damit gezählt, ein Jahr später wurde er schon Schaunig abgelöst.

Inhaltlich einigte man sich nach langem Ringen über den Verkauf der Landesspitäler an die KABEG. In Wahrheit war es nur ein Budgettrick, der schnell 180 Millionen Euro hereinbrachte. Um die Kritik in den SPÖ-Reihen zum Schweigen zu bringen, gab es eine Bestands- und Arbeitsplatzgarantie, die von Haider, Ambrozy und dem damaligen Zentralbetriebsratsobmann in der Landesregierung publikumswirksam vor laufenden Kameras unterschrieben wurde.