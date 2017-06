Starnacht am Wörthersee: Stars präsentiert

Die Starnacht am Wörthersee findet heuer am 22. Juli statt und wird live in ORF 2 und MDR übertragen. Die Teilnehmer wurden am Dienstag präsentiert. Sie findet bereits zum 18. Mal statt, den Erfolg macht die Mischung aus Schlager, Pop und wunderschöner Kulisse aus.

Mit dabei sind bei der 18. Auflage der Starnacht Melanie C, Sydney Youngblood, Andrea Berg, Semino Rossi, Nathan Trent, Julian le Play, Flowrag, Norbert Schneider, DJ Ötzi und LiZZA. Die Starnacht wurde für weitere drei Jahre fixiert, gab Veranstalter Martin Ramusch bekannt. ORF-Sendungsverantwortlicher Florian Illich sagte, es sei die besondere Mischung der Starnacht, die den Erfolg ausmache. Es seine eine Plattform sowohl für Schlager- als auch für Popstars.

ORF

Bewährt und auf einander eingespielt ist das Moderatorenduo Alfons Haider und Barbara Schöneberger. Sie bei der Präsentation nicht dabei, ihr wurden aber vom Moderatorenkollegen Rosen gestreut. Haider sagte, man könne mit ihr alles machen, letztes Jahr habe es fast einen Orkan gegeben, aber sie habe weitermoderiert.

Klagenfurts Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz (SPÖ) sagte, die Starnacht habe in Klagenfurt am Wörthersee auf jeden Fall noch eine große Zukunft. Adolf Kulterer, Obmann des Tourismus Verbandes sieht die Achse Stadt/See als absolut einmalig. Die Bilder, die in die Welt hinaus gehen, seien großartig. „Auf die sind wir sehr stolz“. Auch Mario Schönherr vom Wörthersee Tourismus sieht die Starnacht als wesentlichen Tourismus-Faktor.

ORF

Zwölf Kameras übertragen aus allen Winkeln

Der technische Direktor des ORF, Michael Götzhaber sagte, eine Live-Sendung sei immer wieder ein Nervenkitzel. „Wir reisen mit zwölf Kameras und mit 70 Leuten an. Die Generalprobe am Freitag wird auch wieder mitgefahren.“ Das macht der ORF sicherheitshalber, denn wenn es am Samstag wider erwarten regnen sollte, sei man auf der sicheren Seite. 100.000 Zuschauer auf sind auch Laptop, Smartphone oder Tablet mit dabei, auf der tvthek.ORF.at sei die Sendung sieben Tag on demand abrufbar, Online-Chef Thomas Prantner.

Ist die Starnacht zu Ende, wird mit den Abbauarbeiten noch gewartet. Zu Gunsten von Licht ins Dunkel wird auch heuer am Tag danach wieder das Festival der Chöre auf der Starnacht Bühne erklingen.

