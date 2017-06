Klagenfurter nach Trafik-Überfall ausgeforscht

Kriminalisten konnten einen 32 Jahre alten Klagenfurter nach dem Überfall auf eine Trafik im März ausforschen. Laut Polizei war der Mann mit einer Pistole bewaffnet. Er konnte nach der Tat flüchten.

Im März dieses Jahres soll der 32-Jahre alte Mann mit einer Pistole bewaffnet über das Verkaufspult der Trafik in der Pischeldorferstraße gesprungen sein. Dann bediente sich der mutmaßliche Täter selbst in der Kassenlade und flüchtete zu Fuß mit einem geraubten Bargeldbetrag in unbekannter Höhe auf dem Gehsteig Richtung stadteinwärts.

Nach umfangreichen Ermittlungen ausgeforscht

Der Trafikant, der sich zum Zeitpunkt des Überfalles alleine im Geschäftslokal befand, wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Nach umfangreichen Ermittlungen durch das Kriminalreferat Klagenfurt konnte der Mann ausgeforscht werden. Der 32-Jährige wird wegen Raubüberfalls angezeigt, teilte die Polizei am Dienstag mit.