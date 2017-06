Versuchte Vergewaltigung nach Discobesuch

Eine 21 Jahre alte Klagenfurterin ist in der Nacht zum Sonntag auf dem Nachhauseweg von einem unbekannten Mann angefallen worden. Der Schwarzafrikaner versuchte sie zu vergewaltigen. Sie schrie um Hilfe, eine Zeugin verständigte die Polizei.

Die 21-Jährige war kurz vor drei Uhr früh zu Fuß und alleine auf dem Nachhauseweg. Sie hatte zuvor eine Discothek im Süden von Klagenfurt besucht. Im Bereich der Flatschacher Straße bemerkte sie, dass sie verfolgt wird. Sie rief deshalb eine Freundin an und teilte ihr das mit. Plötzlich riss das Telefonat ab.

Bewohnerin hörte Hilfeschreie

Der unbekannte Mann, der sie verfolgte, fiel über die 21-Jährige her. Die junge Frau schrie um Hilfe. Eine Bewohnerin eines Hauses in der Fischlstraße wurde auf die Hilferufe aufmerksam und ging auf ihren Balkon. Dort sah sie, wie der Mann versuchte, sich an der 21-Jährigen zu vergehen. Sie schrie vom Balkon aus, dass er sofort aufhören solle und verständigte sofort die Polizei.

Der Mann, es soll sich um einen Schwarzafrikaner handeln, ließ dann vom Opfer ab und flüchtete. Eine Sofortfahndung der Polizei verlief vorerst ohne Erfolg. Der Täter wird als 180 bis 190 cm groß beschrieben, er war mit einer Jeanshose und einem türkis/grünem T-Shirt bekleidet.

Bei ihrer ersten Befragung war die 21-Jährige stark geschockt und konnte nur angeben, dass sie der Mann versucht habe, zu vergewaltigen. Weitere Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei durchgeführt.