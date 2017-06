Kärntner „fliegt“ beim America’s Cup übers Meer

Martin Neidhardt aus Döbriach am Millstätter See nimmt beim America’s Youth Cup auf den Bermudas teil, bei dem die weltweit besten Nachwuchssegler um den Sieg kämpfen. Der prestigeträchtige Wettkampf hat am Montag begonnen.

Der America’s Youth Cup findet zum zweiten Mal im Vorfeld des berühmten America’s Cup statt. Die besten Nachwuchssegler im Alter von 18 bis 24 Jahren nehmen daran teil. Unter den zwölf weltbesten Teams ist auch eine österreichische Crew mit einem Kärntner mit dabei: der 19-Jährige Martin Neidhardt aus Oberkärnten ist Trimmer im österreichischen Team.

ORF

Mit fünf Jahren hat er schon begonnen, am Millstätter See zu segeln. Seit er 14 jahre alte ist, ist er als Profi auf allen Weltmeeren unterwegs. Im Vorjahr hat er sich für den Youth Cup qualifiziert. Er ist gemeinsam mit sechs weiteren Nachwuchsseglern auf einem AC45F-Katamaran unterwegs. Dieses Boot schafft bei gutem Wind Spitzengeschwindigkeiten bis zu 70 km/h.

Segeln wird zum Fliegen Die österreichische Crew trainiert bereits seit einigen Tagen vor der Küste Bermudas.

„Es ist schon schwierig, die Konkurrenz ist sehr stark", sagt der junge Kärntner. Aber wir werden unser bestes geben, um ins Finale zu kommen.“ Dabei unterstützt werden jungen Segler von den zweifachen Segel-Olympiasiegern Roman Hagara und Hans Peter Steinacher. Sie trainieren die Nachwuchssportler. „Das ist eine unglaubliche Chance für uns. Sie geben uns ihre Inputs“, so Neidhardt.

Nur acht kommen ins Finale

Dennoch wird es schwer für die jungen Österreicher: Zwölf Nachwuchsteams treten im Great Sound von Hamilton an, acht sind dann im Finale mit dabei. Österreich segelt im Pool B gegen die Bermudas, Großbritannien, Neuseeland, Spanien und die USA.