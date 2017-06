Sam Antonitsch spielt für den VSV

Sam Antonitsch, der 21 Jahre alte Sohn des Kärntner Ex-Tennisprofis Alexander Antonitsch, spielt kommende Saison für den VSV in der Erste Bank Eishockey Liga. Antonitsch war bis jetzt in der amerikanischen Juniorenliga.

Der 21-jährige Sam Antonitsch unterzeichnete einen Ein-Jahres- Einstiegsvertrag beim VSV. Ursprünglich wollte man heuer Julian Pusnik mehr Eiszeit in der ersten Mannschaft geben, doch Pusnik zieht es ins Ausland.

Der gebürtige Villacher spielte bis jetzt unter anderem in der nordamerikanischen Eishockeyliga (NAHL) für Wilkes-Barre/Sranton Knights. Er erzielte in 57 Spielen 18 Tore und 24 Assists. In seiner Mannschaft war Antonitsch der drittbeste Scorer.

