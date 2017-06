Mutmaßlicher Profi-Dieb auf Raststation gestellt

Ein 39 Jahre alter Mann aus Georgien ist am Wochenende auf einer Raststation an der Südautobahn bei Villach angehalten worden. Er hatte Räder, Helme, Sonnenbrillen und Bekleidung in seinem Auto. Es soll sich um Diebesgut handeln.

Die Beamten der Autobahnpolizei stießen bei einer Kontrollfahrt auf den Georgier. Der 39-Jährige hatte bei der Raststation „Dreiländereck“ Halt gemacht. Das Auto fiel auf, weil der Georgier acht Fahrräder am Dach seines Pkw montiert hatte. Zum Teil waren die Fahrräder noch mit Schlösser versehen.

Sonnenbrillen, Motorradhelme, Bekleidung

Im Inneren des Wagens fanden die Polizisten dann zählreiche hochpreisige Toilettenartikel, neue Sonnenbrillen, Spirtousen, Motorradhelme, Fahrradbekleidungen und Fahrradzubehör. Viele dieser Gegenstände waren noch mit Etiketten versehen.

Kriminalpolizei ermittelt

Weil der 39-Jährige weder Schlüssel für die Fahrradschlösser hatte, noch erklären konnte, woher er die vielen Waren in seinem Auto hatte, wurde alle Gegenstände sichergestellt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Sie geht davon aus, dass es sich bei den sichergestellten Waren und Fahrrädern um Diebesgut handelt.