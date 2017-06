Manege frei für erstes Zirkuskindercamp

Im Rahmen der Sommerbetreuungsangebote findet heuer das erste Zirkussommercamp für Kinder und Jugendliche statt. Im einwöchigen Camp am Wörthersee können Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren Zirkusluft schnuppern.

„Hereinspaziert“ lautet das Motto beim ersten Kinderzirkus-Sommercamp in Kärnten. Jonglieren, Luftakrobatik und Seilspringen wird den Kindern und Jugendlichen in dieser Zirkuswoche beigebracht. „Nur Löwen und Affen haben wir keine“, sagt Cleo Elke Jaimes Arce, die dieses Zirkuscamp in Zusammenarbeit mit den Naturfreunden und dem Jugendreferat des Landes veranstaltet.

Privat

Arce ist Zirkuspädagogin und arbeitete jahrelang als Artistin im Ausland. Jetzt ist die Kärntnerin wieder in ihre Heimat nach Brückl zurückgekehrt und versucht den Kindern die Zirkusluft näherzubringen. „Zirkus kann nicht nur die körperliche sondern auch die geistige Fitness von Kindern stärken“, so Arce, das sei vor allem in Zeiten von Computer und Handy wichtig. „Zum Beispiel beim Jonglieren, jedes Mal den Ball wieder hochzuheben und sich Schritt für Schritt dem Trick zu nähern, ist eine wertvolle Lektion für das Leben an sich“, sagt Arce.

Privat

Beim einwöchigen Zirkuscamp werden die Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren jeden Tag von neun bis 13 Uhr trainiert. Die Kinder entscheiden sich schon bei der Anmeldung für zwei Disziplinen, welche sie während der gesamten Woche erlernen werden, um sich zu spezialisieren und auf eine Abschlussshow vorzubereiten. Extra dafür wird ein Zirkuszelt mit 20 Metern Durchmesser am Areal des Cap Wörth aufgestellt. Dort findet auch die Abschlussshow statt.

Zahlreiche weitere Angebote für Kinder

Das Zirkuscamp ist eines von zahlreichen Camps und Betreuungsangeboten im Sommer für Kinder. Neu sind heuer auch eine Gesundheitswoche für Sechs- bis Neunjährige in Klagenfurt und Actioncamps für Elf- bis 15-Jährige. Die Wirtschaftskammer stellte für alle Kärntner Bezirke Angebote zusammen - mehr dazu in Sommerbetreuung.at.

