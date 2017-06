Wieder Schaf von einem Bären gerissen

In Achomitz (Gemeinde Hohenthurn) im Gailtal hat ein Bär ein Schaf gerissen. Das tote Tier wurde am Samstag in einer Weide entdeckt. Nur wenige Meter von der Weide entfernt sind Häuser. Die Schafzüchter im Gailtal sind verzweifelt.

Ein Bär riß vermutlich in der Nacht zum Samstag ein Schaf in einer umzäunten Weide in Achomitz im Gailtal. Am Samstag wurde das tote Tier entdeckt. „Das war definitiv ein Bär“, sagte am Sonntag der Bürgermeister von Hohenthurn Florian Tschinderle gegenüber dem ORF. „Wir haben schon mehrmals Erfahrungen mit Bären gemacht“, so Tschinderle. Der Bürgermeister ist selbst Schafzüchter. „Wir sind jetzt schon alle sehr verbittert und verzweifelt.“

Immer wieder töten im Gailtal Bären Schafe. Aus Angst vor den Bären trieben heuer viele Bauern ihre Schafe nicht mehr auf die Almen. „Das nützt auch nichts. Jetzt kommt der Bär schon ins Tal“, sagte der Johannes Leitner, Jäger im Gailtal. Die Weide, wo das tote Schaf gefunden wurde, befindet sich nur etwa wenige Meter weit von einer Siedlung entfernt. Auch das beunruhigt den Achomitzer Bürgermeister. „Das ist keine gute Entwicklung“, so Tschinderle.

