Wörthersee als Eldorado für Segler

Erstmals hat die Segel-Bundesliga in Velden am Wörthersee Station gemacht. 18 Clubs aus ganz Österreich waren an diesem Wochenende bei der Regatta am Start. Der Sieg ging aber nicht an die Kärntner Teilnehmer.

Bei der Segelregatta stachen jeweils sechs gleichwertige Boote in See. Nach etwa 500 Metern in der Veldener Bucht wurde gewendet und es ging zurück zum Start. Danach wechselte die Crew am Boot. Windstärken bis zu zehn Knoten wurden am Wörthersee am Wochenende gemessen.

Impressionen von der Segelregatta Ideale Bedingungen am Wochenende in der Veldener Bucht beim Auftakt der Segel-Bundesliga.

An der Regatta nahmen auch Lara Vadlau und Nico Resch teil. Beide Segler suchen derzeit neue Segelpartner, mehr dazu auch in Segel-Duo beendet gemeinsame Karriere. Vadlau und Resch segelten für den Union Yachtclub Wörthersee. Trotz des Heimvorteils segelten sie aber nicht an die Spitze. Sie blieben hinter den Erwartungen zurück und belegten die Ränge zehn bzw. 15. Die Regatta am Wörthersee war der Auftakt der Bundesliga-Saison. Gewonnen hat der derzeitige Tabellenführer Achensee.