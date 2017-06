Bergsteigerin stürzte am Roßkofel ab: tot

Eine 59 Jahre alte Kärntnerin ist am am Sonntagvormittag bei einer Wanderung auf der italienischen Seite des Roßkofels in den Karnischen Alpen 40 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie war sofort tot.

Das Unglück ereignete sich am Vormittag. Die 59-Jährige war gemeinsam mit ihrem Bruder zu einer Wanderung auf den Roßkofel aufgebrochen. Auf italienischer Seite, in etwa 2000 Meter Seehöhe, stürzte die Frau ab. Sie dürfte bei dem 40 Meter Sturz über steiles, felsiges Gelände sofort tot gewesen sein. Ihr Bruder informierte die Einsatzkräfte.

Das Notarztteam des Rettungshubschraubers RK1 konnte der Frau aus Kärnten nicht mehr helfen. Die Leiche der Frau wurde vom Polizeihubschrauber geborgen.