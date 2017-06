Kleine Ente ganz groß in Fahrt

Ein Hobbybastler aus Wolfsberg hat in monatelanger Arbeit eine Mini-Ente gebaut. Das Auto ist ein Unikat und unverkäuflich. Am Sonntag wurde das Fahrzeug erstmals präsentiert. Wir haben für Sie ein Video.

Siegfried Wacker aus Wolfsberg ist ein Autoliebhaber und entdeckte in Deutschland ein Sondermodell einer Ente, die für eine Zigarettenfirma angefertigt wurde. Das 2CV-Modell gefiel seiner Frau so gut, dass er für sie eine Ente nachbaute. Der Elektriker verbrachte 1.000 Stunden in seiner Werkstatt, um die Miniaturausgabe des Autos zusammenzubauen.

Ente gut, alles gut Siegfried Wacker fährt am Sonntag gemeinsam mit seiner Frau und seiner Mini-Ente vor dem ORF in Klagenfurt vor.

„Die Teile habe ich großteils aus dem Internet, aber auch aus alten Schuppen“, so der Hobbybastler. Nur das verkürzte Dach ist ein Nachbau, alles andere seien Orginalteile. Das 29-PS-starke Auto ist volltypisiert und für den Straßenverkehr geeignet.

ORF/Konrad Weixelbraun

Das Auto hat Siegfried Wacker seiner Frau geschenkt. „Mit einer großen weißen Masche drumherum“, wie er erzählt. Verkäuflich ist der Wagen nicht. Am Sonntag wurde das Auto erstmals im Minimundus in Klagenfurt präsentiert. Zu sehen ist das Unikat auch beim 2-CV-Treffen am 24. Juni am Faakersee.