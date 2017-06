Betrunkener aus der Lavant gerettet

Ein 19 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Wolfsberg in die Lavant gestürzt. Zwei Männer hörten zufällig das Geplätscher und retteten den Mann aus dem Fluss. Der 19jährige war laut Polizei stark betrunken.

Die dramatischen Szenen spielten sich am Sonntag um kurz vor drei Uhr früh ab. Der 19-Jährige dürften nach Ermittlungen der Polizei in die Lavant gestürzt und mehrere Meter weit abgetrieben worden sein. Zwei zufällig vorbeikommende Männer, 27 und 32 Jahre alt, hörten das Geplätscher im Wasser und reagierten sofort.

Sie stiegen in den Fluss und konnten den 19-Jährigen kurz nach der Bayerhofenbrücke aus dem Wasser bergen. Der 19-Jährige war unterkühlt und musste mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht werden.

Suche nach zweiter Person

Weil der 19-Jährige stark betrunken war und in seiner ersten Befragung von „einem Kumpel“ gesprochen hatte, konnte vorerst nicht ausgeschlossen werden, dass ein zweiter Mann in den Fluss gestürzt war. Die Feuerwehr Wolfsberg und die Wasserrettung sowie eine Diensthundestreife suchten daraufhin den gesamten Flussverlauf zwischen der sogenannten Fleischbrücke und der Swatek-Wehr sowohl an Land als auch im Wasser ab. Es gab aber keinerlei Hinweise auf eine zweite Person, die möglicherweise in die Lavant gestürzt war.