Gedenkfeier gegen das Vergessen am Loibl

Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Loibl-Nord hat am Samstag wieder die Gedenkveranstaltung des Mauthausen Komitees Kärnten/Koroska statt. Von 1943 bis 1945 mussten dort Deportierte vieler Nationen den heutigen Loibltunnel graben.

Mit einer Kranzniederlegung am nördlichen Tunnelportal wurde die Gedenkfeier feierlich eröffnet. Zahlreiche internationale diplomatische Vertreter waren gekommen, um den verstorbenen Zwangsarbeitern aus vielen Nationen zu gedenken.

Loibltunnel-Bau: Von 1943 bis 1945 wurden mehr als 1.600 Zwangsarbeiter von den Nationalsozialisten an die Grenze zwischen Kärnten und Slowenien verfrachtet, um bei minus 20 Grad und auf 1.400 Metern Seehöhe einen Tunnel durch die Karawanken zu schlagen. Bei den Arbeiten des Loibltunnels sind 40 Häftlinge ums Leben gekommen, Opfer von Euthanasie geworden oder auf der Flucht erschossen worden. Bei den Inhaftierten handelte es sich um Mitglieder des französischen Widerstandes, aber Russen, Polen und Jugoslawen waren darunter. 1995 hat Kärnten begonnen, die Überreste des Lagers in eine Gedenkstätte umzubauen.

„Das Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška fühlt sich als Veranstalter den KZ-Opfern vom Loiblpass verpflichtet, ihre Geschichte des Leidens und Sterbens, aber auch ihre Geschichte des mutigen Widerstandes und Überlebens in ehrender Erinnerung zu bewahren“, sagte Peter Gstettner für das Mauthausen Komitee Kärnten. Man habe die Hoffnung, dass am Loibl etwas entstehe, das zu Recht den Namen Europäische Gedenkstätte tragen werde. Peter Gstettner forderte einmal mehr den Ausbau der Gedenkstätte im Sinne einer würdigen Erinnerungskultur.

„Wachsam beobachten“

Stätten wie diese sollten in den heutigen Tagen auch ermahnen, die friedensbewahrende Gemeinschaft der europäischen Union wachsam zu beobachten und den Anfängen ihrer Zerstörung zu wehren. „Eine Aufgabe, die in einer von Drohgebärden und Kriegsrhetorik geprägten Welt nicht immer leicht fällt, die aber wichtiger denn je ist“, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser in seiner Ansprache.

Botschafter Valentin Inzko betonte, dass durch die gewaltige Energie von Gstettner und seinen Mitarbeitern rund um diese Gedenkstätte am Loibl eine Gedenkkultur entstanden sei. „Diese Veranstaltung ist nicht in die Vergangenheit gerichtet, ihre Botschaften sind universell und sollen auch so verbreitet werden.“

Auch Zeitzeugin kam zu Wort

Daniel Simon von der Amicale de Mauthausen Paris verwies auf das Motto der Veranstaltung „Internationalität verbindet“: „Es handelt sich um die Beziehung erinnernder, ideologischer, kultureller, philosophischer Art mit dem tragischen Kapitel Naziherrschaft in Europa, die wir zu bewahren anstreben, um unsere Gegenwart zu erhellen und uns zu helfen, an die Zukunft zu denken.“

Als Zeitzeugin sprach Hermine Liska, Überlebende eines NS-„Umerziehungsheimes“ und als Jugendliche im Widerstand der Zeugen Jehovas. „Als Achtjährige bekam ich damals das ganze Ausmaß an Ausgrenzung zu spüren, heute erzähle ich meine Lebensgeschichte in Schulen und versuche so dazu beizutragen, dass Jugendliche ein Selbstbewusstsein entwickeln und Nein sagen zum negativen Gruppenzwang."