Wieder neuer freier Seezugang eröffnet

In der Nordostbucht des Keutschacher Sees ist am Freitag ein weiterer freier Seezugang eröffnet worden. Das Land erstellte eine digitale Seelandkarte, auf der alle freien Seezugänge aufgelistet sind. Insgesamt sind es jetzt neun.

In Kärnten gibt es etwa 1.000 Seen und Gewässer. Nur ein Viertel der Uferflächen ist frei zugänglich. Am Freitag wurde ein weiterer - vom Land Kärnten ausgesuchter - freier Seezugang eröffnet. Er befindet sich direkt am „Vier-Seental-Radweg“ in der Nordostbucht des Keutschacher Sees zwischen dem Strandbad und dem Campingplatz. Dies ist bereits der neunte freie Seezugang, der vom Land Kärnten adaptiert und freigegeben wurde.

ORF

Digitale Seelandkarte

Alle freien Seezugänge sind seit wenigen Tagen in einer digitalen Seelandkarte aufgelistet. Dieser Kompass wird ständig erneuert und liefert auch genaue Beschreibungen. Bisher wurden zehn heimische Seen geprüft. Unterstützt wird die Aktion von den Österreichischen Bundesforsten sowie dem Städte- und Gemeindebund. Die Zugänge werden von der Österreichischen Wasserrettung mit Rettungsringen ausgestattet.

ORF

Auch den Naturfreunden ist der freie Zugang zu den Seen und der Natur ein großes Anliegen. Bei der Bundeskonferenz am Samstag in St. Veit an der Glan sind die freien Seezugänge zentrales Thema.

