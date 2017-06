Höchste Auszeichnung für Almhüttendorf

Erstmals ist in Kärnten ein Betrieb von „Urlaub am Bauernhof“ mit fünf Blumen ausgezeichnet worden. Das kommt der Fünf-Sterne-Kategorie im Hotelbereich gleich. Das Landgut Moserhof in Reisseck überzeugte mit Angebot und Ideen.

Österreichweit ist das Landgut Moserhof im Mölltal erst der zweite von insgesamt 2.800 Betrieben, der fünf Blumen bekommen hat. Gerhild und Heinz Hartweger führen den Betrieb seit 13 Jahren. „Wenn man an der Spitze sein will, muss man schauen, dass man in allen Qualitätskriterien entspricht und vielleicht darüber hinaus noch innovative Ideen hat“, sagte Gerhild Hartweger. Ihr Mann erklärte das Erfolgsrezept des Hofs so: „Wir machen das so, wie wir es früher auch schon gemacht haben. Wir verwenden die eigenen Produkte.“

Zu den Qualitätskriterien zählen unter anderem der Bauernhof selbst, die Ausstattung, aber auch die Erlebnisqualität und die Gästekommunikation. "Um mit fünf Blumen ausgezeichnet zu werden, müssen 95 Prozent der Gesamtpunktezahl erreicht werden, so Edith Sabath-Kerschbaumer, Geschäftsführerin von „Urlaub am Bauernhof“. Ein Kriterium sei auch, ob der Betrieb online buchbar ist oder nicht.

In Kärnten gibt es 400 Mitglieder im Verein „Urlaub am Bauernhof“. Die meisten Betriebe sind in der Drei- und Vierblumen-Kategorie gelistet.