Polizei Hermagor sucht nach Einbrechern

Im Raum Hermagor sollen laut Polizei derzeit Einbrecher ihr Unwesen treiben. Einmal wurden zwei Männer von einem Jäger angesprochen und flüchteten daraufhin. Am nächsten Tag kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Nun werden Zeugen gesucht.

In der Nacht auf Donnerstag brachen derzeit unbekannte Täter in einen Baucontainer bei Podlanig bei Hermagor ein und stahlen daraus Lebensmittel. Am Donnerstagabend beobachtete ein Jäger im Bereich des Postraner Moos bei Hermagor vom Hochsitz aus zwei verdächtige männliche Personen. Als er einen der beiden Männer ansprach, gingen sie in unbekannte Richtung davon.

Einer der beiden war laut Anzeiger ca. 30 bis 40 Jahre alt, mit Trainingsanzug bekleidet und trug eine Schildkappe. Aufgrund der Dunkelheit konnte keine nähere Personsbeschreibung gegeben werden.

Hausbesitzer konnte Einbrecher packen

In der Nacht auf Freitag, gegen 3.35 Uhr hörte ein Hausbesitzer in Neudorf bei Hermagor Geräusche im Parterre seines Wohnhauses. Als er nachschauen ging, ertappte er eine männliche Person, die gerade dabei war, durch das aufgezwängte Toilettenfenster ins Haus einzusteigen. Der Hausbesitzer konnte den Täter noch am Oberkörper packen und versuchte, ihn ins Haus zu zerren, was ihm jedoch nicht gelang. Der Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung.

In allen drei Fällen gab es intensive Fahndungen mit mehreren Streifen und Diensthunden, bisher aber negativ. Aufgrund der Erhebungen kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den drei Vorfällen um dieselben Täter handelt un d sich diese noch im Raum Hermagor aufhalten.Die Polizeiinspektion Hermagor ersucht daher die Bevölkerung, verdächtig erscheinende Personen bzw. verdächtige Wahrnehmungen unter der Notrufnummer 133 mitzuteilen.