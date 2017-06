KAC Trainerstab für Saison 2017/18 fixiert

Der EC-KAC hat im Leistungssportbereich ab der Altersklasse U16 den Trainerstab für die kommende Saison fixiert. Neben Steve Walker als neuem Head Coach der Kampfmannschaft, bleibt Patric Wener Assistenztrainer. Neu hinzu kommt Ex-KAC Stürmer Christoph Brandner.

KAC Headcoach Steve Walker stehen in der kommenden Saison eine Reihe von bekannten Trainer zur Seite. KAC-Legende Christoph Brandner, der bereits seit 2014 als Individualtrainer und Mentor im Nachwuchsbereich der Rotjacken tätig ist, rückt als zweiter Assistant Coach an die Schnittstelle zwischen Profi- und Nachwuchsbereich auf. „Christoph Brandner wird unser Profiteam mit seiner großen Erfahrung bereichern. In dieser Rolle übernimmt er die Funktion als zentrales Bindeglied in der Arbeit mit unseren Nachwuchshoffnungen von der U16 über die U18 und das Farmteam bis hinauf zur Kampfmannschaft“, so Dieter Kalt Head of Hockey Operations beim KAC.

Divis leitet Ausbildung aller KAC Torhüter

Der KAC baut auch weiterhin auf Patric Wener als Assistenztrainer. Er werde laut Kalt eine wichtige Rolle in der Umsetzung jener Abläufe einnehmen, die schon im Vorjahr gut klappten. Wener kenne die Mannschaft, die sich in diesem Sommer nur punktuell veränderte, sehr gut. Auch die Zusammenarbeit mit Torhütertrainer Reinhard Divis wird fortgesetzt. Er wird zukünftig auch das Ausbildungsmodell für Torhüter beim EC-KAC bis hinunter zu den jüngsten Jahrgängen leiten.

Farmteam weiter in Alps Hockey League

Weiterhin setzen die Rotjacken auch auf Robert Mager und Allout Performance. Sein Wirkungsbereich als Performance Coordinator wird sich zukünftig auch auf das Farmteam und die beiden höchsten Nachwuchsklassen, erstrecken. Das Farmteam des KAC wird auch in der kommenden Saison in der zweithöchsten Spielklasse, der Alps Hockey League, aktiv sein. Head Coach bleibt Ryan Foster, er wird in seiner Arbeit von Assistant Coach Johann Sulzer unterstützt.

Bekannte Namen für Nachwuchsausbildung

Das U18-Team der Rotjacken, aktiv in der Erste Bank Juniors League (EBJL), wird zukünftig von Kirk Furey geführt, dem Daniel Schildorfer als Assistent zur Seite steht. Die U16-Mannschaft wird auch in der kommenden Saison von Alexander Mellitzer und Peter Kasper trainiert. Mellitzer fungiert zudem als jahrgangsübergreifender Ausbildungsleiter. Die Gruppe der Profitrainer beim EC-KAC komplettiert Zdeněk Picka, der sowohl als Head Coach eines Nachwuchsteams als auch weiterhin als Skills Coach in den Bereichen Skating und Stickhandling über die Jahrgangsgrenzen hinweg tätig sein wird.

Neu: Mädchentrainingsgruppe installiert

Neu ist die erstmalige Einführung einer eigenen Mädchentrainingsgruppe im Bereich der Bambini/Anfänger und der U8. Dieses Team, das im Verlauf der Saison auch an Turnieren teilnehmen wird, stellt ein Pilotprojekt für Damen- bzw. Mädcheneishockey unter dem Dach des EC-KAC dar. Außerdem fasst der Klub die Teilnahme einer männlichen U16-Mannschaft an der Kärntner Landesmeisterschaft ins Auge, entsprechende Sondierungsgespräche mit möglichen Kooperationspartnern und dem KEHV werden bereits geführt.