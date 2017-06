130 alpine Nutztierrassen gefährdet

Durch Veränderungen in der Landwirtschaft sind fast 130 alte Nutztierrassen im Alpenraum gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht. Das Nationalparkzentrum BIOS in Mallnitz widmet sich bis Oktober diesen alten Rassen, die viele Besucher gar nicht mehr kennen.

Unter dem Titel „Von blauen Ziegen und schwarzen Schweinen“ will BIOS diese gefährdeten Rassen in den Mittelpunkt stellen, damit sie erhalten werden können. Unter den gefährdeten Rassen sind etwa das Pinzgauer Rind oder auch das Norikerpferd, das lange Zeit als Last- und Zugtier unverzichtbar war.

Heute über 5.000 Brillenschafe

Diese beiden bedrohten Nutztierrassen werden unter anderem auch am Lughof in Obervellach bewahrt. Vom Kärntner Brillenschaf gab es in den 1970er-Jahren österreichweit nur mehr 150 Exemplare. Durch das Engagement bäuerlicher Züchter sind es heute wieder über 5.000 Tiere. Schafbauer Peter Sterz sagte, vor 15 Jahren habe er ein Brillenschaf bei einer Ausstellung in Obertauern gesehen. Damals habe er mit der Zucht angefangen, heute habe er rund 25 Tiere.

Im Einsatz für gefährdete Arten

Der Salzburger Landschaftsökologe und Biobauer Günter Jaritz organisiert seit 20 Jahren Erhaltungsprojekte um den Bestand gefährdeter Nutztierrassen wieder aufzubauen. Die alpine Kulturlandschaft entwickelte sich über Jahrtausende durch die Weidehaltung von Nutztieren: „Einerseits ist es der genetische Verlust, weil auch Qualitäten der regionalen Anpassung verloren gehen. Es ist aber auch für eine Region ein kultureller Verlust, denn hinter den Nutztierrassen steht auch eine Identität. Sie sind in den Regionen entstanden und stehen für die regionale Bergbauernkultur.“

Bergspitz ist ältester Gebrauchshund

Die fünfjährige „Lady“ stammt von den den ältesten Gebrauchshunden der Alpen ab. Der Bergspitz wurde über Generationen als Treibhund für Groß- und Kleinvieh genutzt bevor er vom Border Collie verdrängt wurde. Derzeit gibt es nur mehr 20 Exemplare.

Vom Sulmtaler Huhn bis zu blauen Ziegen: Mit der Ausstellung will man im BIOS bäuerliche Züchter, aber auch die Bevölkerung als Konsumenten sensibilisieren. Laut Jaritz seien Erhaltungsprogramme wichtig, aber es sei auch wichtig, die Rassen wirtschaftlichen erhält. Wenn Menschen die Produkte auch nachfragen, dann könne man die Tiere erhalten.

