Aussteiger als Liebes- und Lebensberater

Der gebürtige Osttiroler Josef Wagner hat sich in einem kleinen lila Gartenhaus in der Unterschütt bei Villach niedergelassen, ohne Strom und fließendes Wasser. Er hält in seiner Hütte Vorträge und sieht sich als Liebes- und Lebensberater.

Das lila Häuschen, eigentlich eine Gartenhütte, ist ca. 25 Quadratmeter groß und von einem Naturgarten umgeben. Ganz freiwillig wählte Josef Wagner dieses einfache Leben nicht. Finanzielle Probleme brachten ihn in diese Lage, doch unzufrieden scheint der 60-Jährige nicht zu sein. Er ist ein Aussteiger, aber kein Einsiedler, denn es gibt einige Nachbarn. Seine drei Kinder und fünf Enkelkinder sehe er zu selten, sagte er. Wagner lebt mit seinen drei Katzen Kitty, Krümel und Max-Moritz und zwei Hunden Jimmy und Sammy.

Privat

Waschschüssel statt Dusche

Josef Wagner heizt mit Holz, seit dem letzten kalten Winter auch mit Kohle. Die Wärme hält rund zwölf Stunden, das reiche ihm. Der Herd erinnert an Großmutters Zeiten, ein Backofen und eine Lade mit Kochtöpfen sind vorhanden. Mit dem Herd wird in der Hütte geheizt, gekocht und auch das Wasser zum Waschen erhitzt: „Man wird sehr erfinderisch, man kommt auf viele Sachen erst drauf, wenn man sie macht. Ich habe einen Waschtisch mit Waschschüssel, aber keine Dusche.“

Nachbarn kommen zum Kaffee

Von Frühling bis Herbst ist Josef Wagner sehr viel im Freien. Bei Vogelgezwitscher liest er gerne vor der Hütte. Im Winter macht er es sich bei Kerzenlicht und Petroleumlampe gemütlich. „Josef von der Schütt“ wie er sich nennt, ist zufrieden mit seinem Leben und die lila Hütte ist ihm groß genug. Der Lebenskünstler bekommt die Hütte von einer Freundin kostenlos zur Verfügung gestellt, dafür pflegt er den Garten rundherum. Ab und zu kommt der eine oder andere Nachbar vorbei, um gemeinsam einen Kaffee zu trinken.

Privat

Vor kurzem sei er von einer Dame gefragt worden, ob er glücklich sei. Es war fast vermessen zu sagen, er sei einer der glücklichsten Menschen der Welt, so Wagner. Er hätte Grund genug zum Grübeln oder Jammern, tut es aber nicht: „Ich bin noch kurze Zeit beim AMS gemeldet, habe aber schon ein Programm.“ Der Lebenskünstler schrieb ein kleines Buch über die Liebe: „Es ist ein Liebesratgeber für Große und Kleine und heißt ‚Der kleine Gott‘“.

„Seelenstreichler“ hilft Trauer zu überwinden

Ab und zu bietet er in der lila Hütte Vorträge zu den Themen „Selbstheilung und Liebe“, „Liebst du dich?“ oder „Bist du glücklich?“. Dreimal habe er das schon gemacht und es kommen immer mehr Menschen. Sie seien glücklich, wenn sie gehen, das sei für ihn wunderbar, so Wagner. Er stellt den Menschen auch den „Seelenstreichler“ vor und erklärt den Begriff. Den Namen „Seelenstreichler“ bekam er vor über zehn Jahren von einer Frau, der er in Klagenfurt beim Ausgehen begegnete. Erst heute wisse er, was das sei: „Es gibt Menschen, die in einer tiefen Trauer leben und die Trauer deckt Gefühle von Freude und Glück zu.“ Der „Seelenstreichler“ versucht, den Menschen zu helfen, ihre Trauer loslassen zu können.

Privat

Einsiedler als Liebesratgeber

„Jesus hat gesagt, die an mich und meinen Vater glauben, aus denen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Unsere Tränen sollen die Trauer lösen. Die Tränen stehen auch für Freude, aber auch, um Schmerz loszulassen.“ Außerdem sieht sich Wagner auch als Liebesratgeber: Er möchte die Menschen unterstützen, damit sie zur Liebe finden. Das sei wie ein Training, so Wagner. Man müsse sich für die Liebe entscheiden und daran glauben, dann werde die Angst verschwinden. Mit seinen Vorträgen über die Liebe möchte Josef Wagner auch in Kindergärten, Schulen und Firmen gehen.