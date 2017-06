Letzter Bauabschnitt Koralmbahn begonnen

Am Mittwoch ist der letzte Bauabschnitt der Koralmbahn gestartet worden. Die Trasse führt von der Jauntalbrücke in Richtung Mittlern und ist rund zehn Kilometer lang. Insgesamt werden 130 Kilometer Bahntrasse bis 2023 errichtet.

Herzstück der 130 Kilometer langen zweigleisigen Hochleistungsstrecke zwischen Graz und Klagenfurt ist der 33 Kilometer lange Koralmtunnel. Ende dieses Jahres erwarten die ÖBB den ersten Tunneldurchschlag in der Südröhre. Der Bauabschnitt zwischen Aich und Mittlern beginnt bei der Jauntalbrücke, führt weiter in Richtung Bleiburg und schwenkt im Bereich Aich/Wiederndorf nach Westen in das Waldgebiet der Dobrowa Richtung Mittlern. Die geplante Trasse wurde unter Einbeziehung der Bürger in den Planungsprozess gemeinsam mit der Region erarbeitet, so die ÖBB.

ÖBB

Im Zuge des Baus der Koralmbahn wird auch die bestehende Bahnstrecke im Abschnitt zwischen Aich und St. Michael ob Bleiburg, die so genannte „Bleiburger Schleife“, an die Hochleistungsstrecke angebunden und gewährleistet somit eine moderne Erschließung der Stadt Bleiburg und der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg über die Bahn. Der gesamte Abschnitt umfasst:

10 km Streckenlänge

4 Bahnbrücken mit Straßenunterführung

3 Straßenbrücken

2 Wildbrücken, davon eine „Freiformschale“

Neue Haltestelle Wiederndorf-Aich

Adaptierung Jauntalbrücke

In zweidreiviertel Stunden nach Wien

Die Reisezeit zwischen Graz und Klagenfurt soll sich auf zwei Stunden vierzig Minuten verkürzen, nach Wien soll man in zwei Stunden 45 Minuten fahren können. Die Koralmbahn ist außerdem Teil des baltisch-adriatischen Korridors und verbessert die Verbindung der Wirtschaftsräume von Polen, Tschechien und der Slowakei mit jenen von Ost- und Südösterreich sowie Oberitalien. Die Kosten für den Bau der Koralmbahn sind mit insgesamt 5,4 Milliarden Euro veranschlagt.