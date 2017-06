Vier Menschen nach Blitzschlag im Spital

Nach einem Blitzschlag in Fürnitz haben am Dienstagmittag vier Mitarbeiter eines Betriebes über Schwindelgefühle geklagt. Sie wurden ins Krankenhaus nach Villach gebracht.

Die Mitarbeiter registrierten kurz nach 13.00 Uhr einen lauten Knall. Laut einer Mitarbeiterin wurde dieser an zwei unterschiedlichen Stellen im Firmengebäude wahrgenommen. Einer der Betroffenen klagte über besonders starke Schwindelgefühle und Erbrechen. Er und seine drei Kollegen müssen zumindest 24 Stunden im Krankenhaus bleiben. So soll sichergestellt werden, dass sie durch den Blitzschlag keine weiteren Folgen davontragen.

„Schrittspannung“ kann gefährlich werden

Laut Polizei dürfte es sich um einen indirekten Blitz gehandelt haben, der wahrscheinlich die Erdung getroffen hatte. Auch ein - wie vermutlich in diesem Fall - in der Nähe des Menschen einschlagender Blitz kann gefährlich werden. Die Spannung verteilt sich kreisförmig in der Erdoberfläche vom Einschlagspunkt aus. Überbrückt ein Mensch durch Schritte einen Teil dieser Spannung, können lebensgefährliche Körperströme fließen. Diese wird im Fachjargon auch Schrittspannung genannt.