Bootsunglück: Unfalllenker hat Schiffspatent

Jener 44 Jahre alte Niederösterreicher, der am Freitag bei dem tödlichen Bootsunglück auf dem Wörthersee alkoholisiert am Steuer gewesen ist, hat ein Schiffsführerpatent. Das bestätigte die Polizei am Dienstag.

Der Bootsführer aus dem Weinviertel hatte bei der Ausfahrt 1,2 Promille Alkohol im Blut. Ein 44-jähriger Unternehmer aus Niederösterreich stürzte vom Boot und starb. Ob auch er alkoholisiert gewesen war, stand vorerst nicht fest. Bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt hieß es, ein offizielles Ergebnis der Obduktion werde erst in zwei bis drei Wochen vorliegen.

Die Ermittlungen in dem Unglücksfall übernahm das Landeskriminalamt, der Bootslenker muss mit einem Strafverfahren rechnen. Wird aufgrund der Alkoholisierung auf grob fahrlässige Tötung entschieden, beträgt die Höchststrafe bei einer Verurteilung drei Jahre Haft.

ORF/Marco Mursteiner

In Kurve über Board gegangen

Bei der Bootsfahrt waren vier Freunde aus Niederösterreich an Bord gewesen, dazu ein 32 Jahre alter Kärntner als Vertreter des Bootseigners. Vor Maria Wörth hatte der Niederösterreicher das Boot laut Polizei in eine scharfe Kurve gelenkt, dabei ging das Opfer über Bord. Der Mann soll sofort untergegangen sein. Eine Suchaktion musste am Abend wegen eines Gewitters abgebrochen werden. Die Leiche wurde am Samstag von Tauchern in 30 Meter Tiefe, rund 300 Meter vom Ufer entfernt, entdeckt.

